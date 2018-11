Chiama la mamma che è ancora a letto Adriana non respira, è morta nel sonno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Si è addormentata senza più svegliarsi. È morta così Adriana Pisani a soli 54 anni. A fare la tragica scoperta la figlia 14enne. Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la famiglia. La donna, molto conosciuta alla Cesanella dove abitava, non si è svegliata sabato mattina. La figlia pensava stesse dormendo poi, vedendo che non si alzava, è andata in camera a chiamarla. La madre era priva di sensi. Inutili i soccorsi. Non c’era più nulla da fare. È morta nel sonno. Il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Una morte per cause naturali sopraggiunta molto probabilmente per una crisi respiratoria.