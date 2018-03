Narcotrafficanti da 70mila euro al mese: tre boss condannati a 18 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Importando cocaina purissima dall’Albania, avrebbero manipolato a loro piacimento buona parte del mercato della droga della provincia anconetana. Il loro giro di affari, stando a quanto emerso dall’iter investigativo portato avanti dai carabinieri di Osimo, poteva far fioccare fino a 70 mila euro al mese, avvalendosi dell’aiuto di piccoli pusher locali per distribuire le dosi. Al vertice dell’organizzazione ci sarebbero state cinque persone, due italiani, un uomo e una donna operai a Jesi, e tre stranieri, un macedone e due albanesi.Tutti i componenti della gang erano finiti in manette nel novembre 2016 dopo un’operazione dei militari che aveva visto scendere in campo almeno trenta uomini coordinati dal capitano Raffele Conforti. Quattro erano stati arrestati a Casine di Paterno, dove a terra erano stati lasciati due pacchi di cocaina per un peso complessivo di mezzo chilo. Il quinto trafficante, un 39enne albanese residente a Recanati, era stato raggiunto da un fermo. In casa sua, gli investigatori avevano anche trovato oltre 4 mila euro in contanti. In una prima fase processuale, sono stati giudicati gli italiani con il rito abbreviato: quattro anni e mezzo ciascuno. Ieri, si chiuso il cerchio con la condanna inflitta agli altri componenti della banda di trafficanti: i tre, difesi dall’avvocato Gabriele Galeazzi, sono stati condannati complessivamente a diciotto anni di carcere, sei a testa. Anche per questa tranche, la difesa ha scelto il rito alternativo. In più, il giudice Carlo Masini ha stabilito una multa di 26 mila euro per ciascuno degli imputati.Solamente due hanno ancora delle misure cautelari: uno, il 29enne macedone residente a Chiaravalle, è in regime di arresti domiciliari. L’albanese di 37 anni, residente a Potenza Picena, ha invece l’obbligo di firma in caserma. Per tutti, scontato il ricorso in appello. Gli arresti erano scattati al termine di un’indagine lunga e complessa, fatta di intercettazioni telefoniche e appostamenti nei territori della provincia di Macerata e Ancona per studiare i movimenti della banda. La prima a finire nei guai era stata la jesina. I carabinieri l’avevano trovata sul ciglio della strada mentre cercava di infilarsi sotto i vestiti due blocchi di cocaina in cristalli appena raccolti di terra. Con lei, c’erano anche il macedone e l’altro jesino. Poco prima, la droga era stata lasciata dal 37enne albanese in via Saline, nei pressi di un cartello stradale. Quel carico doveva servire per le imminenti festività natalizie dei clienti della gang. In totale, erano stati sequestrati anche 16 mila euro in contanti. Tutti i fermati erano finiti in carcere.