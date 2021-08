Esplosioni, crollo del tetto e abitazione in fiamme. Inferno e terrore a Cerreto d'Esi

CERRETO D'ESI - Esplosioni, crolli e incendio in un'abitazione di Cerreto d'Esi. E' successo in serata, paese sotto choc. Tutto sarebbe partito da un'esplosione di una bombola di gas all'interno di un garage che avrebbe innescato l'incendio. Ad una prima esplosione, se sarebbe seguite delle altre. Le fiamme si sono propagate all'abitazione e hanno provocato anche il crollo del tetto. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e una task force di soccorritori e forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte ma la notizia non trova ancora conferme ufficiali.

Ultimo aggiornamento: 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA