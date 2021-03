Auto e furgone si schiantano sulla provinciale, 6 feriti finiscono all'ospedale

CERRETO D'ESI - Sei persone ferite. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6.30 a Cerreto D'Esi sulla Strada provinciale 256 Muccese. Sono entrati in collisione, per cause in corso di accertamento, un mini bus e un'auto. Non è escluso che le pessime condizioni meteo possano essere una concausa dell scontro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le due persone che viaggiavano sull'auto, in collaborazione con il personale del 118, e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza i mezzi convolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA