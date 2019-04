Travolto da minicar: è grave, codice rosso in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERRETO D’ESI - Paura, questa mattina, poco prima delle 10, in prossimità del centro storico di Cerreto d'Esi. Anziano residente ad Albacina, comune di Fabriano, investe, con la sua minicar, un suo coetaneo, di 84 anni, in via Belisario. Quando si è accorto di ciò che era successo, nemmeno 100 metri dopo il fatto, si è fermato, è sceso dalla sua minicar mezzo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 che hanno trasportato in codice rosso l'anziano investito all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.