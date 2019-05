Svuota i conti dei clienti gioca e vince il Jackpot poi fugge in Madagascar

di Federica Serfilippi

CERRETO D’ESI - Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, aveva messo mano ai conti dei clienti per prelevare i soldi e utilizzarli per tentare la fortuna al Superenalotto. Poi, una volta centrato il jackpot per ben due volte, si era licenziata per stabilirsi in una località esotica: il Madagascar. In totale, sempre secondo i calcoli della procura, avrebbe indebitamente gestito circa un milione e 300 mila euro tra il 2008 e il 2014, beffando almeno cinque correntisti.Si è concluso con una condanna il processo con rito abbreviato che vedeva imputata l’ex direttrice delle Poste di Cerreto d’Esi per truffa, appropriazione indebita e autoriciclaggio. Per l’ex dirigente, 57enne difesa dall’avvocato Giacomo Curzi, è stata stabilita una pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione.