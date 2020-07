Si lancia dal terrazzo per la delusione d'amore: ragazza grave dopo un volo di 6 metri

CERRETO D'ESI - Per una delusione d’amore ha tentato di farla finita: una 28enne di Cerreto d’Esi è fortunatamente salva dopo un volo nel vuoto di 6 metri dall’abitazione dei suoi genitori nella piccola cittadina a confine tra le province di Ancona e Macerata. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette.

E’ accaduto ieri sera, poco prima di mezzanotte. La ragazza non riusciva ad accettare la fine della sua relazione e si è lanciata dal balcone di casa. Ha riportato una frattura alla gamba e qualche contusione, ma non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 15:32

