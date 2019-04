Ruba più di un milione dal conto dei clienti per giocare al Superenalotto

di Federica Serfilippi

CERRETO D’ESI - Avrebbe svuotato i conti corrente dei clienti per giocare al Superenalotto e poi scappare, una volta vinto il jackpot due volte, in Madagascar. Sono queste le coordinate ricostruite dalla procura per l’inchiesta che ha fatto finire nei guai l’ex direttrice delle Poste di Cerreto d’Esi. La donna, 57enne difesa dall’avvocato Giacomo Curzi, rischia una pena di quattro anni di reclusione.È questa la condanna richiesta dal pm Paolo Gubinelli durante l’udienza preliminare che vede imputata l’ex direttrice per truffa, autoriciclaggio e appropriazione indebita.