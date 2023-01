CERRETO D’ESI - Aggiustato, in una settimana, l’impianto di riscaldamento della scuola primaria Lippera di Cerreto d’Esi, chiusa da sabato scorso. Il sindaco David Grillini ieri ha firmato una nuova ordinanza e quindi domani mattina i 125 alunni e il personale potranno tornare nel plesso di via XXV Aprile per l’attività didattica. Attenzione, però: per domani non sarà funzionante la mensa a causa della necessaria pulizia e sanificazione dei locali, di conseguenza l’uscita è prevista per le 13,20. La mensa riapre da martedì.

«Precisiamo che tre aule lunedì non saranno ancora riscaldate poiché fanno riferimento ad un’altra linea idraulica che verrà sistemata ad oltranza nei giorni a seguire, tuttavia così come stabilito dal preside, questo non rappresenta una difficoltà poiché momentaneamente gli alunni di queste classi saranno ospitati in altri ambienti del plesso» dichiara il sindaco Grillini. La mensa ripartirà regolarmente da martedì e si conta di tornare alla totale normalità nel giro di qualche giorno.

«Ci scusiamo per il prolungato disagio causato ai genitori, ma l’entità del guasto era particolarmente importante e di difficile ripristino anche a causa dell’assenza di schemi idraulici esaustivi, vista la vetustà dell’edificio e del suo implemento avvenuto in tempi diversi negli anni, per cui la priorità è stata la garanzia della sicurezza» conclude il primo cittadino. La scuola è rimasta chiusa una settimana per un guasto all’impianto di riscaldamento proprio nei giorni più freddi della stagione invernale. Il problema che è stato riscontrato dai tecnici ha riguardato solo la scuola primaria Lippera, per cui la scuola dell’infanzia e l’asilo nido sono stati sempre regolarmente aperti.

L’assessore all’Istruzione, Daniela Carnevali, ha seguito l’evolversi della situazione nella scuola Lippera. Gli alunni dell’istituto comprensivo Carloni, proprio in questi giorni, hanno preso parte, su invito dell’Amministrazione comunale di Cerreto d’Esi, a un concorso di disegno per celebrare la Giornata della Memoria. La premiazione è avvenuta alla presenza del sindaco.