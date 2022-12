CERRETO D'ESI - I carabinieri di Cerreto d’Esi hanno denunciato un 50enne, senza fissa dimora, nato fuori regione, disoccupato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. E’ stato fermato mercoledì pomeriggio dai militari impegnati in una serie di controlli straordinari contro i furti. L’uomo passeggiava, con fare sospetto, nel centro di Cerreto d’Esi. Dagli accertamenti è emerso che era destinatario, dal 2021, di un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Ancona, per tre anni. È stato denunciato e allontanato dal comprensorio.

Proseguono i controlli contro i furti: impegnati tutti i militari delle Stazioni che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci. A Sassoferrato, ad esempio, dopo i recenti casi di furti nelle abitazioni, è caccia a una Passat grigia, vista aggirarsi tra le case. Per questo le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione e a monitorare e segnalare in tempo reale qualsiasi movimento, persona, macchina sospetta. Recentemente c’è stato anche un incontro voluto dal sindaco, Greci, e dalla Compagnia dei carabinieri per fornire consigli utili alla popolazione nel difendersi dai ladri oltre che dalle truffe online.

L’appello è di prestare attenzione nella propria via, non comunicare ogni spostamento fuori casa sui social, illuminare l’area esterna, nonostante i costi elevati delle bollette e non lasciare le tapparelle sollevate quando non si è a casa. Ieriil consigliere comunale Pino Pariano, gruppo “Sorci Fabriano c’è 30001” ha chiesto al Comune con una mozione di attivare una copertura assicurativa gratuita per i residenti che copra i danni subiti dall’abitazione in caso di furto. «Visto l’aumento dei furti – dichiara Pariano – ritengo sia giusto da parte dell’Amministrazione comunale attivare una concreta azione di sostegno e solidarietà nei confronti di questi cittadini che hanno subìto la visita dei ladri».