Papà 45enne ruba monetine all'autolavaggio Ladro per fame: «Non ho soldi, né lavoro»

CERRETO D’ESI - Papà ladro ruba per fame: arrestato dai carabinieri dopo lunghe indagini andate avanti per un mese. L’uomo ha rubato in quattro colpi messi a segno nell’autolavaggio di Cerreto d’Esi circa cento euro in monete e banconote di piccolo taglio. Per tre volte ha effettuato il colpo, in pieno giorno, armato di cacciavite e cappello per travisare il volto, poi, al quarto assalto è stato immortalato dalla telecamera posizionata dai militari della Stazione locale che sono così entrati in azione e l’hanno colto in flagrante e arrestato per furto aggravato. Ha manomesso più volte l’impianto che permette di cambiare le banconote e prendere gettoni per attivare la strumentazione per il lavaggio della macchina. L’uomo, 45 anni, originario del sud Italia, da tempo residente a Cerreto d’Esi, sposato, disoccupato, con precedenti, è stato colto il flagrante dai carabinieri di Fabriano che monitoravano la situazione presso l’autolavaggio situato nella piccola cittadina. È stato il proprietario ad accorgersi dell’ammanco perché, quando andava a svuotare la cassa, i soldi depositati all’interno non corrispondevano mai ai gettoni distribuiti dalla macchinetta. L’imprenditore ha così sporto denuncia presso gli uffici della stazione dei carabinieri di Cerreto d’Esi. I militari si sono attivati: hanno nascosto proprio in prossimità della gettoniera una piccola telecamera per monitorare la situazione h24 e riprendere il ladro. Lo hanno incastrato, lui in caserma ha detto di essere disperato.