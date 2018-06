Il palo distrae i vicini: â€‹i complici fanno il pieno di oro e soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERRETO D’ESI - La banda ha preso di mira l’appartamento situato al piano terra di una palazzina in via Verdi di Cerreto d’Esi, il complice arriva a bordo di una berlina grigio chiaro e, volutamente, parcheggia male l’auto, proprio per distrarre i vicini di casa, che, complice il tempo bello, si trovavano in giardino per trascorrere la domenica sera nel relax più assoluto. Così, mentre il malvivente intratteneva il condomino, gli altri componenti della banda hanno forzato la finestra, sono entrati nella casa vicina, hanno messo sala e camera a soqquadro, poi sono fuggiti con un bottino in oro e gioielli del valore di circa 3mila euro. E’ caccia all’auto, una macchina di grossa cilindrata già vista nel comprensorio in diversi raid e al complice che non ha avuto paura di fermarsi a chiacchierare con i vicini che sono riusciti a fornire un identikit preciso dell’uomo che li ha ingannati.