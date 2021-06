Comunità di Cerreto d'Esi in festa per Samantha infermiera al Covid Hospital: ora è Cavaliere del lavoro

CERRETO D’ESI - Cerreto festeggia Samantha Bartolucci, l’infermiera coordinatrice dell’Unità Operativa Complessa di Rianimazione dell’ospedale di Camerino, insignita dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro al merito della Repubblica.

Spiega il sindaco di Cerreto d’Esi, David Grillini: «Siamo molto orgogliosi di questa nostra concittadina. Samantha Bartolucci ha ricevuto ieri, insieme ad altre 24 persone, l’onorificenza Cavaliere del lavoro al merito della Repubblica, conferita a medici e infermieri dell’Area Vasta 3». Bartolucci, cerretese doc ora a Camerino, è l’infermiera coordinatrice della Rianimazione dell’ospedale di Camerino, da mesi in servizio al Covid Hospital di Civitanova.

«Insieme ai suoi colleghi si è distinta per il sacrificio e l’attaccamento al lavoro, ai valori, alla lunga lotta al covid-19 – dice Grillini - assistendo con orari e turni impossibili i suoi pazienti, i nostri concittadini. Finalmente una bellissima notizia per la nostra città dopo il terribile periodo che abbiamo attraversato negli ultimi mesi». L’infermiera coordinatrice della Rianimazione di Camerino è attesa in Comune a Cerreto d’Esi: il sindaco e la Giunta l’hanno invitata per un incontro e non sono esclude iniziative educative e culturali al riguardo.

Nella piccola cittadina, intanto, l’emergenza Covid-19 non si è conclusa. Al momento ci sono 5 attualmente positivi e 12 in quarantena. «Non dobbiamo fare l’errore di credere che siamo fuori pericolo ed abbassare di conseguenza la guardia» ammonisce il primo cittadino. Ricordiamo anche che, pochi giorni fa, Paola Togni, Amministratore unico dell’omonima azienda di famiglia con sede a Serra San Quirico, è stata nominata dal Presidente della Repubblica, Cavaliere del Lavoro..

