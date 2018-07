Il campo da basket è chiuso per spaccio ma i giovani insorgono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERRETO D’ESI - L’impianto sportivo cittadino, vicino alla scuola primaria Lippera, è stato chiuso per spaccio dall’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi a seguito delle continue segnalazioni di pusher nelle ore notturne che vendono sostanze stupefacenti. Ora che le scuole sono finite non solo l’opposizione chiede la riapertura del campo da basket, ma anche i ragazzi che hanno scritto una lettera al primo cittadino, Giovanni Porcarelli, per chiedere un incontro e trovare una soluzione senza il bisogno di raggiungere Fabriano e giocare tutti insieme.«Abbiamo trovato un cartello con scritto chiuso e un lucchetto al cancello – si legge nella missiva – e questa decisione ci ha lasciato perplessi perché dopo anni che giocavamo tranquillamente in quel campetto ci siamo trovati senza un posto dove giocare a pallacanestro». In quel campetto ci giocavano, quasi tutti i giorni, i ragazzi di Cerreto D’Esi, alcuni dei quali praticano sport anche a livello agonistico che potevano allenarsi senza un orario prestabilito. Nel mirino la decisione del sindaco. «Noi abbiamo praticato semplicemente sano sport e nulla di più: non abbiamo nulla a che fare con lo sballo – è scritto nella lettera – e per colpa di coloro che usano la struttura per questi illeciti siamo costretti ad andare a giocare a basket a Fabriano. Riteniamo tutto ciò penalizzante per noi ragazzi». Gli studenti trovano pure delle soluzioni. «Se il problema è lo spaccio notturno, lei sindaco Porcarelli, potrebbe incaricare qualcuno ad aprire il campetto la mattina e chiuderlo la sera, così noi possiamo allenarci e trascorrere il tempo libero a Cerreto.