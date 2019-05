Cerca aiuto e chiama la polizia poi prende gli agenti a calci e spintoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiama la polizia chiedendo aiuto poi quando arrivano gli agenti li prende a calci e spintoni. E’ stata denunciata una 43enne senigalliese, affetta da problemi psichiatrici, per resistenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso della crisi di nervi ha inoltre pesantemente insultato una poliziotta con frasi sessiste. Le decisione di denunciarla è arrivata al culmine di una serie di interventi avvenuti nella sua abitazione di via Verdi. Negli ultimi giorni infatti il personale del Commissariato è stato impegnato in numerosi interventi nei confronti della donna che già in passato ha creato problemi per il suo comportamento, dettato anche da problemi psichiatrici. Gli agenti sono stati chiamati spesso ad intervenire poiché la donna creava problemi al vicinato oppure, come nell’ultimo episodio, riferiva di avere bisogno di aiuto. In tutti i casi, alla presenza di personale sanitario, ha manifestato un comportamento irriguardoso ed aggressivo. Si è anche accanita contro gli agenti con frasi oltraggiosi e utilizzando epiteti sessisti contro una di loro.L’ultimo, più grave, si è verificato martedì quando ha aggredito fisicamente gli agenti con calci e spintoni, provocando traumi ai poliziotti che sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Alla luce dei ripetuti comportamenti oltraggiosi, la 43enne è stata denunciata per Il reato di resistenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Per tanti anni gli agenti hanno sopportato le reazioni della donna, tenuto conto che non era in sé ma di fronte alle lesioni ricevute hanno deciso di intervenire. I vicini lamentano come la 43enne sia abbandonata a se stessa mentre avrebbe bisogno di essere curata. Con gli anni, visto che la situazione va avanti da parecchio tempo, sta diventando sempre più aggressiva e anche un pericolo pubblico per i residenti che temono di incontrarla tornando a casa.