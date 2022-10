ANCONA - Più eventi in centro fino a Natale. I commercianti, entusiasti per l’affluenza avuta nel lungo weekend di appuntamenti in città, chiedono continuità fino alle feste natalizie. Per le associazioni di categoria è fondamentale la costruzione di un calendario che accompagni la stagione più difficile per le attività economiche. Intanto si concluderanno oggi le iniziative in programma per il fine settimana. Il Food & Drink della Confartigianato e lo street food in piazza Pertini hanno fatto il pieno di presenze.

Il prossimo step sarà l’arrivo della ruota panoramica che dal 28 ottobre andrà ad animare il centro. La struttura in ferro farà il suo ingresso in città la prossima settimana. Lunedì 24 ottobre comincerà il montaggio e l’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 28. E’ il quinto anno consecutivo della ruota panoramica ad Ancona «e ogni volta il riscontro di pubblico è sempre più incoraggiante» commenta il gestore Manuel Rambelli che esalta le caratteristiche della sua struttura: «Quaranta metri di altezza - descrive -, la ruota semovibile più grande d’Italia e la più illuminata». Addirittura una ruota smart, perché «le luci sono tutte a basso consumo - precisa Rambelli - e il costo dell’energia è sostenuto da noi, non dal Comune». Come a voler tranquillizzare i cittadini, in un periodo in cui la spending review sulle bollette pubbliche è diventato il tema cruciale, rispetto al consumo di energia da parte dell’attrazione. «E’ una giostra di ultima generazione - spiega Rambelli - non utilizza pompe idrauliche per far girare gli argani meccanici, ma motori elettrici a basso consumo».

La richiesta



I commercianti, intanto, chiedono a Comune e associazioni di categoria di incrementare l’offerta in città per incentivare l’affluenza. E c’è anche chi organizza privatamente degli eventi per ravvivare la zona nelle vicinanze del proprio esercizio. Come ha fatto venerdì sera Toni Tanfani, titolare della boutique Gisa entrata a far parte del gruppo internazionale The Corner.com. «Abbiamo organizzato un cocktail party con tanto di musica dal vivo, con violiniste e sassofoniste - racconta Tanfani -. Un’occasione per parlare di moda, ma ancor più per frequentare il centro storico». Sul fronte istituzionale sono le associazioni di categoria a studiare i prossimi eventi da portare nel cuore della città. A novembre, come da tradizione, tornerà Choco Marche della Confartigianato. Mentre la Cna Ancona è al lavoro per realizzare un’iniziativa benefica in via degli Orefici dal 13 al 23 dicembre in collaborazione con il biscottificio Frolla. Sempre durante il periodo natalizio la Cna si occuperà degli allestimenti sotto la Galleria Dorica. «Gli eventi sono importanti - specifica Massimiliano Santini, direttore di Cna Ancona - per questo l’obiettivo da raggiungere è la continuità per infondere nel pubblico, che poi diventa cliente delle attività, questo senso di desiderio di vivere la città».

Il Natale sarà acceso, con un occio al risparmio. Le luminarie ci saranno, cercando di utilizzare quelle a led, da spegnere nelle ore notturne. Ci sarà la pista del ghiaccio a carico del gestore. Pure la attrazioni per bambini aggiudicate con bando pubblico saranno a costo zero per il Comune.