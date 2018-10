Centri islamici nel mirino Un altro colpo messo a segno al Cesano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nuovo colpo al centro islamico. I ladri infatti dopo aver rubato i soldi delle offerte in quello di viale Bonopera sono stati anche al più grande di Cesano. Una strana coincidenza che siano stati presi di mira nel giro di poche ore i due luoghi di culto della comunità musulmana. Il più grande e ben strutturato è quello di Strada della Marina a Cesano.«Hanno forzato la porta – racconta Ahmed Zitouni, responsabile del centro culturale islamico di Cesano – poi dentro hanno rotto i lucchetti della cassetta delle offerte e preso i soldi. Di preciso non so quanto ci fosse. I fedeli lasciano l’offerta e poi una volta alla settimana viene svuotata». Il furto è avvenuto alcune ore più tardi di quello messo a segno nel luogo di culto di viale Bonopera. In questo caso un locale più piccolo ma dove ugualmente rimane la cassetta delle offerte. Qui sono stati stimati 300 euro come bottino. I responsabili di questo centro hanno dei sospetti e stanno cercando di verificare se possano essere stati dei frequentatori saltuari su cui sono ricaduti i sospetti finora però non suffragati da prove.«Sono stato dalla polizia a sporgere denuncia e ho saputo che c’era stato anche un altro furto simile nell’altro centro – prosegue Zitouni –, è strano come abbiano preso di mira entrambi anche perché altri non ce ne sono stati, solo questi. Adesso provvederemo ad installare delle telecamere che purtroppo non avevamo».C’è infatti una porta chiusa a chiave e finora era stata sufficiente. Solo chi frequenta il centro può sapere che al suo interno ci sono delle cassette con le offerte che rimangano li oppure altri ne sono venuti a conoscenza. Strano anche che abbiano perso tempo ad aprire le cassette sul posto senza invece portarle via per fare prima. Inutili anche le impronte perché tutti i fedeli toccano le cassetta per lasciare l’offerta e ce ne saranno molte. Se qualcuno dovesse aver notato qualcosa di strano nella giornata di giovedì, può rivolgersi in Commissariato dove la polizia raccoglierà la testimonianza garantendo l’anonimato.