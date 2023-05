SENIGALLIA La serata romantica è finita al Pronto soccorso per una coppia di fidanzati. Terminata la cena i due si sono azzuffati. E’ dovuta intervenire la polizia sabato per riportare la calma fuori da una pizzeria dove i due, residenti fuori città, erano arrivati per trascorrere la serata insieme.

La situazione è degenerata dopo una scenata di gelosia della ragazza che ha iniziato ad inveire contro il giovane, che ha replicato infastidito alle accuse ritenute infondate. Dalle parole sono passati alle mani finendo per azzuffarsi. E’ subito intervenuta una volante del Commissariato che ha placato gli animi. Nessuno dei due ha voluto sporgere denuncia nei confronti dell’altro, anche se entrambi sono poi andati al Pronto soccorso per le cure del caso, essendo rimasti feriti ma per fortuna in modo lieve.

Frasi volgari dette ai passanti



Sabato sera gli agenti sono dovuti andare anche nei pressi del lungomare Marconi per un 22enne, residente fuori città, che dava fastidio ai passanti pronunciando frasi volgari in preda ai fumi dell’alcol. E’ stato multato per il reato di ubriachezza molesta e per turpiloquio. Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa il personale del Commissariato ha effettuato specifici controlli in città, identificando 152 persone e controllando 51 veicoli.