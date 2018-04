Furti, droga e a spasso con il taser in tasca: arresti e denunce al party

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Dodici ore di musica, dj grandi firme, più di 10mila persone presenti ma anche ore e ore di controlli, sei arresti e 5 denunce. Se l’evento “Ralf in Bikini”, gratuito, è stato un successo organizzativo sotto il profilo spettacolare e coinvolgente, capace di richiamare sulle stile dei grandi party europei giovani e meno giovani da tutta Italia e anche da oltre confine, l’altra faccia della medaglia è il bilancio presentato la mattina dopo dai Carabinieri della Compagnia di Riccione che, in zona Navi, hanno lavorato alacremente tra spiaggia, strade attigue e locale.Sul conto c’è di tutto: stupefacenti, detenzione di oggetti atti ad offendere, furti e rapine. A finire in manette sono stati due 17enni di origini marocchine, già noti alle forze dell’ordine. Approfittando della calca, strappavano le collanine a ragazze e ragazzi presenti e poi si dileguavano tra la folla. Altri tre malviventi sono stati invece ritenuti responsabili di svariati furti compiuti sempre nella zona, approfittando dell’eccezionale numero dei presenti. Sono un casertano di 27 anni, un albanese di 19 e un 22enne dell’Ecuador. Secondo gli inquirenti una vera e propria banda, armata di taglierini, che tagliava chirurgicamente le borse delle vittime per poi sfilare portafogli, cellulari e oggetti di valore. Il casertano, inoltre, è stato trovato in possesso di 130 pasticche di ecstasy finte. Il sesto arresto è di Montefiore Conca. Infine, un 30enne di Ancona è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere perché trovato in possesso di un taser elettrico.