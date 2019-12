Agility Dog, due medaglie per Elena Boari che lascia tutti a bocca aperta

ANCONA - Si sono concluse domenicale Finalissime di Agility Dog del settore CSEN Cinofilia in ambito CONI. Le gare hanno avuto luogo dal 5 all’8 dicembre presso il Centro Horses Riviera Resort di Cattolica. Più di 500 partecipanti da tutte le regioni qualificati nei propri campionati regionali si sono cimentati nei percorsi sotto l’occhio esperto di giudici nazionali ed internazionali con la direzione del noto Massimo Perla responsabile CSEN a livello Nazionale. L’anconetana Elena Boari, classe 2006, e il suo barboncino Effe Effe di due anni e mezzo hanno ottenuto il primo posto nella classifica di agility under 14 e un prestigiosissimo terzo posto nel Pentathlon assoluti. In particolare nel pentathlon, il giovanissimo binomio, alle prese con conduttori molto più esperti, ha effettuato 5 velocissime prove senza incappare in eliminazioni realizzando percorsi netti ed eccellenti. Elena e Effe Effe sono saliti sul gradino più alto del podio nella gara prevista per gli under 14. Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre, 06:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA