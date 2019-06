CaterRaduno nel vivo Senigallia già pensa al Deejay X Masters

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - PIenone ieri sera con il concerto dei Tiromancino e tantissima gente oggi all'lba per il concerto di Mahmood. Un evento tira l'altro, un cartellone sempre più ricco e variegato. E' l'estate di Senigallia che si prepara ad accogliere per l’ottavo anno consecutivo i Deejay Xmasters, in programma dal 13 al 21 luglio, e in tale ambito il confermatissimo appuntamento con il Triathlon (Senigallia Deejay Tri), che accenderà il weekend finale. Anche quest’anno, infatti, saranno migliaia gli appassionati di nuoto, ciclismo e corsa che giungeranno in città per prendere parte alla spettacolare competizione.Scenario dell’evento saranno i meravigliosi chilometri di sabbia dorata del lungomare Mameli, su cui da anni sventola la prestigiosa Bandiera Blu. In questa location unica sabato 20 luglio si gareggerà sulla distanza olimpica silver (1500m – 40km – 10km), mentre domenica 21 luglio sarà la volta dello sprint silver (750m – 20km – 5km).“Siamo davvero felici – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi - di tornare a ospitare i Deejay Xmasters e, al loro interno, l’ntusiasmante gara di Triathlon che, ormai da alcuni anni, porta in città tantissimi giovani atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Sappiamo che in quei due giorni, data la complessità della competizione, la viabilità cittadina sarà sotto stress per qualche ora, in particolare nelle zone interessate dalla manifestazione. Per tale motivo i nostri uffici sono già al lavoro per organizzare al meglio la circolazione viaria al fine di ridurre al minimo i disagi”.