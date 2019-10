Catana di 66 cm e coltello da macellaio trovati nella camera da letto di un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - I Carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno denunciato un 32 enne sorvegliato speciale per detenzione abusiva di armi. L’uomo è sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Montemarciano, pertanto viene regolarmente controllato da parte dei Carabinieri per verificare che si attenga alle prescrizioni imposte dal Tribunale e che non commetta reati.Durante l’ultimo controllo, effettuato nella notte di domenica, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, nella camera da letto del giovane, una catana con lama lunga 66,5 cm, nascosta sopra un armadio, ed un coltello da macellaio, con lama di 29 cm, posto all’interno di un cassetto.L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza di quelle armi, inoltre era tenuto a comunicarne la detenzione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Per questi motivi è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di armi e per aver violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.