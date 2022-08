Incidente a Castelfidardo, scontro tra auto e moto: centauro trasportato in eliambulanza a Torrette

CASTELFIDARDO - Grave incidente stradale questo primo pomeriggio lungo la statale 16, all'altezza del negozio Effetto Luce a Castelfidardo. Per cause in corso di accertamento, attorno alle 13.30, hanno impattato un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del due ruote, trasferito al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza.

Centauro ferito, a Torrette in eliambulanza

Sul posto i vigili urbani per controllare la viabilità, che ha avuto pesanti ripercussioni. Il tratto tra castelfidardo e loreto è stato bloccato subito dopo lo scontro per permettere i soccorsi e i rilievi. Anche l'automobilista è rimasto ferito nello scontro ed è stato subito medicato sul posto dell'incidente e trasportato anche lui all'ospedale regionale di Torrette.