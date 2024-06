Castelplanio, il pusher fugge tra i vicoli: i poliziotti lo acciuffano grazie allo scooter “prestato” da un passante

CASTELPLANIO - Trovato con cocaina ed hashish: arrestato dalla Polizia per spaccio a Castelplanio un nigeriano 30enne.

Montegiorgio, si sente male in casa: anziana soccorsa dai vigili del fuoco con l'autoscala

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.30, gli agenti hanno notato l'uomo, in via Setificio, che, dopo aver visto il posto di blocco, ha tento una fuga tra i vicoli gettando via un pacco di sigarette contenente alcune dosi. Immediato è scattato l'ingeuimento, anche grazie ad uno scooter messo a disposizione da un passante. Vistosi braccato, l'uomo si è fermato ed è stato portato in Commissariato. All’interno del pacchetto di sigarette, venivano rinvenute 9 dosi di hashish del peso complessivo di 7,66 grammi ed una dose solidificata di cocaina di 3 grammi. La perquisizione veniva estesa all’abitazione dove, sul tavolo da cucina, veniva trovata un’ulteriore dose di hashish del peso di 0,28 grammi. L’uomo, con precedenti specifici in materia di droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.