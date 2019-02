Scontro frontale sulla strada provinciale: ferita una donna rimasta incastrata nell'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale questa mattina tra Castelplanio e Moie, nei pressi dello stabilimento Fileni, sulla strada provinciale 76. Si è trattato di uno scontro tra due auto sulle cui cause stanno conducendo accertamenti gli agenti della polizia stradale. La donna che viaggiava a bordo di una Bmw è rimasta incastrata tra le lamiere e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla. Sul posto, inviata dalla centrale operativa del 118, anche l'eliambulanza che ha soccorso la donna ferita. L'intervento di bonifica e messa in sicurezza della strada è tuttora in corso.