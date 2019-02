Si rovescia il latte bollente sul viso: bimba all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Bimba di due anni arriva al pentolino del latte bollente che la mamma stava preparando e accidentalmente se lo rovescia addosso. Un incidente che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, in un appartamento nella frazione di Borgo Loreto. L’allarme è scattato verso le 18. La mamma, accortasi subito dell’incidente, ha lanciato l’allarme al 118, spaventata per quella scottatura. La piccolina strillava per la scottatura al viso e per la paura. Immediato l’intervento dei sanitari dell’automedica di Jesi insieme alla Croce verde di Serra San Quirico. La piccola è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove è stata medicata e sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Grazie alla tempestività dei soccorsi la situazione non è degenerata.