«Ridammi gli attrezzi o ti ammazzo». Accusa un anziano e lo aggredisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Pensava di essere stato vittima di un furto di attrezzi, commissionato dal suo ex vicino di casa. Così ha pensato di vendicarsi, riempiendolo di botte, minacciandolo di morte e caricandolo a forza sulla sua auto per portarlo nel presunto luogo a Moie dove erano stati depositati gli attrezzi rubati. La strampalata vicenda, per la quale un pensionato di 81 anni ha vissuto ore di terrore sabato pomeriggio, è culminata con l’arresto dell’aggressore – un 55enne di Castelplanio – accusato di violenza privata, minaccia e lesioni personali. Lo hanno salvato i carabinieri della Stazione di Moie, appena in tempo, prima che l’epilogo potesse essere tragico.