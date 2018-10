Ragazzino investito appena sceso dal bus Portato al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Scende dall’autobus insieme a una decina di altri studenti e appena il mezzo riparte, attraversa la strada. Ma in quel momento sopraggiunge una macchina che era incolonnata dietro all’autobus e, essendo appena ripartita, non fa in tempo a frenare. Attimi di paura ieri verso le 13.55 in via Roma a Castelplanio Stazione, direzione Fabriano. Un ragazzino nigeriano di 14 anni è stato investito appena sceso dal bus di rientro da scuola. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico, ma per la dinamica e la giovane età del ferito si è ritenuto necessario dalla centrale operativa del 118 inviare l’eliambulanza Icaro02 sul posto. Il minore, che per fortuna è rimasto sempre cosciente e vigile, lamentava dolore alle gambe e al torace. E’ stato trasferito in elicottero con un codice rosso precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, per fortuna, anche perché la vettura procedeva a velocità ridotta e marcia bassa essendo appena ripartita dietro all’autobus. Molto spaventata la donna (P.S.le sue iniziali) 48 anni di Castelplanio, al volante della Matiz che ha travolto il ragazzino. La donna è stata sentita dagli agenti della Polizia locale di Moie intervenuti per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell’investimento. Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rilevamento.