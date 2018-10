Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero paura per una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Viaggiava al volante della sua Fiat Palio in direzione Jesi, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Staffolo, all’uscita di una semicurva ha sbandato andando a finire sul marciapiede e poi contro un albero. Tanta paura ieri pomeriggio alle 13,15 lungo la strada provinciale 76 in località Borgo Loreto di Castelplanio per una ragazza di 25 anni di Serra San Quirico, uscita di strada con la sua auto.La giovane, nostante le cinture allacciate, ha battuto la testa contro il parabrezza ma era comunque cosciente e in buone condizioni all’arrivo dei sanitari. E’ stata soccorsa dai vigili del fuoco, dall’automedica del 118 di Jesi e dai sanitari della Croce verde di Serra San Quirico. Per la dinamica del sinistro, dalla centrale operativa del 118 è stata inviata l’eliambulanza Icaro02 da Fabriano ma la ragazza, sebbene spaventata, ha rifiutato il trasporto in ambulanza, assicurando che si sarebbe recata autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per gli accertamenti del caso. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Staffolo per i rilievi dell’incidente. I vigili del fuoco hanno messa in sicurezza del veicolo, hanno staccato la batteria e chiuso l’impianto a metano. Nessun disagio si è registrato per il traffico.