Castelpalnio, quattro ladri incappucciati fanno irruzione in una villetta. Sorpresi e messi in fuga dai proprietari

CASTELPLANIO - Volevano entrare nella villetta per, pensando che non ci fosse nessuno. Magari erano giorni che i banditi osservavano le abitudini dei residenti e forse avranno notato alcune volte la loro assenza per il pranzo, pensando fosse il momento migliore per colpire.sfacciati, quelli in azione ieri in frazione Macine di Castelplanio, perché volevano svaligiare un’abitazione singola con un ampio cortile, verso le 13,30. Invece gli è andata male, perché quando hanno fatto irruzione nel cortile scavalcando il cancello, sono stati scoperti dai proprietari che erano riuniti a tavola per il pranzo.Uno choc trovarsi quattro individui nel cortile con piede di porco in mano. La pronta reazione delle vittime, che hanno lanciato subito l’allarme al 112, ha costretto i banditi a una rocambolesca fuga.