In casa ha la marijuana per gli studenti denunciato giovane pusher

CASTELPLANIO - Uno studente di 21 anni residente a Castelplanio è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri di Fabriano. I militari, dopo lunghe indagini, hanno effettuato un blitz a casa del giovane che vive con la madre ed hanno trovato, nel comodino della camera, 10 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e altri strumenti utili per tagliare la droga. Non si escludono nuovi sviluppi ed altri provvedimenti visto che i militari del Nucleo radiomobile, che indagano da tempo, sullo spaccio di sostanza stupefacente tra i giovani, hanno effettuato anche servizi mirati in borghese nelle ultime settimane e hanno convocato in caserma molti giovani assuntori