Anziano brucia vecchie carte Soccorso dai vigili del fuoco i vicini hanno dato l’allarme

CASTELPLANIO - Principio d’incendio domato ieri verso le 13.30 in un’abitazione di Castelplanio dove vive da solo un pensionato. I vicini, accortisi del fumo uscire dalle finestre, hanno temuto per il nonnino e hanno allertato il 115. Sul posto i vigili del fuoco di Jesi che hanno accertato come il principio d’incendio, senza conseguenze per fortuna, fosse scaturito da alcuni fogli di carta che il pensionato stava bruciando. L’anziano non ha avuto bisogno di far ricorso alle cure dei sanitari.