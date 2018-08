Allarme per una perdita d'azoto liquido: vigili del fuoco e tecnico sistemano tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Qualcosa non funzionava a dovere, immedita la segnalazione. Questa mattina alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelplanio per una perdita di azoto liquido presso una ditta specializzata nel taglio di metalli. La squadra sul posto ha individuato la perdita e, insieme al tecnico della ditta che effettua il carico del gas, bloccato la fuoriuscita di gas. Non si segnalano persone coinvolte