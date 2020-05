Bambino di sei anni cade dal letto nella notte, trasportato all'ospedale Salesi

CASTELLEONE DI SUASA - Un bambino di 6 anni è stato soccorso ieri mattina a Castelleone di Suasa in un’abitazione di campagna. Il piccolo nel corso della notte è caduto dal letto sbattendo la testa. I genitori ieri mattina hanno notato qualcosa di strano ed hanno preferito chiamare il 118 che sul posto ha inviato un’ambulanza. A bordo c’era anche un medico che ha ritenuto opportuno trasferire il bambino in ospedale per accertamenti. In ambulanza è stato consentito anche ad un genitore di salire per tranquillizzare il piccolo paziente.

Apparentemente non presentava traumi evidenti ma avendo battuto la testa a terra, cadendo dal letto, il medico ha ritenuto opportuno sottoporlo a tutti gli accertamenti del caso per scongiurare conseguenze che da una prima visita, senza il sopporto di macchinari, non aveva potuto accertare. Il bambino è rimasto sempre vigile ma disorientato e spaventato. Comprensibile però vista la circostanza. A sirene spiegate è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona con una gravità dovuta non tanto alle sue condizioni di salute quanto alla tenera età e per il trauma cranico. Il piccolo è stato trattenuto in osservazione per essere monitorato anche nelle ore successive. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che l’hanno portato direttamente al Salesi, l’ospedale specializzato per i bambini, senza fermarsi a Senigallia dove, seppure in corso le sanificazioni dei reparti, ci sono ancora pazienti positivi al Covid.

