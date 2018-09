Ragazzina vegana nel mirino a scuola: il preside convoca tutti per difenderla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CASTELLEONE DI SUASA - Qualche battuta di troppo verso un’alunna vegana e nella scuola media di Castelleone di Suasa è scoppiata una polemica. La tensione è degenerata a giugno ma tutti avevano mantenuto il massimo riserbo. C’è però ancora scetticismo. Il dirigente scolastico Francesco Savore ha incontrato i genitori, come da loro richiesto, e spera che, dopo il chiarimento, il nuovo anno possa iniziare in maniera serena per il bene degli stessi studenti.