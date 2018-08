In paese c'è la festa: i â€‹ladri in casa tagliano la cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Blitz dei ladri in via Colombo dove sono riusciti ad entrare in due appartamenti mentre nel terzo il colpo è fallito. In uno hanno tagliato la cassaforte portando via gioielli per un valore di 2.500 euro e nell’altro monili in oro per un valore di 5.000 euro. Verso mezzanotte i proprietari di casa, rientrando, hanno fatto la scoperta, chiamando i carabinieri. Mentre nel paese tutti facevano festa con “La Corrida, dilettanti allo sbaraglio”, i topi d’appartamento hanno ripulito due abitazioni.