Un intero paese in lacrime per Cocci, lo storico farmacista si è spento a 89 anni

CASTELLEONE DI SUASA - Si sono svolti ieri pomeriggio a Castelleone di Suasa, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, i funerali del dottor. Fortunato Cocci, stimato farmacista del paese. Conosciuto da tutti non col nome di battesimo ma con l’appellativo di «Gianni», Cocci è stato un autentico punto di riferimento per la comunità. Si è spento a 89 anni di età, l’altra mattina, nella sua abitazione castelleonese.

Era entrato nella farmacia comunale il 1° marzo del 1968 e ne era uscito, per il collocamento a riposo, il 31 maggio 1998. Trent’anni esatti a servire, ad ascoltare, a consigliare, col rigore, l’attenzione e la professionalità di cui parla con commozione il sindaco Carlo Manfredi: «Lo ricordo come un eccellente professionista -afferma il primo cittadino-, una persona garbata, pacata nei modi, molto riservata ma anche pronta alla battuta, ed estremamente disponibile. Ha svolto un servizio lodevole e molto attento alle esigenze della collettività».



Continua Manfredi: «Proveniente da un centro della provincia di Pesaro Urbino, si era integrato coi castelleonesi a tal punto che ha voluto stabilire qui anche la sua residenza. A Castelleone è conociutissima anche la moglie Silvana, che ha insegnato in paese per lunghi anni. Fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso, Cocci ha anche partecipato alla vita sociale seguendo, per esempio, con passione la Castelleonese Calcio, alle cui partite assisteva con puntualità e con grande calore». Cocci proveniva da Lucrezia; la moglie, la professoressa Silvana Vagnini Cocci, oltre che stimata docente è anche autrice di importanti studi ed ha contribuito a valorizzare la risorsa culturale della antica Suasa. Ha anche partecipato come co-autrice alla stesura della storia del paese, pubblicata in due volumi con il concorso di più ricercatori sotto il coordinamento di mons. Alberto Polverari, uno degli storici più insigni delle Marche. La figlia di Fortunato, Roberta, gli è succeduta nella gestione della farmacia. Fortunato Cocci lascia, oltre alla moglie e alla figlia Roberta, anche il figlio Marco

© RIPRODUZIONE RISERVATA