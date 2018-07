Il cane abbaia ai ladri e il colpo svanisce In fuga su un'Audi grigia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Ladro messo in fuga venerdì sera da un residente a Castelleone di Suasa, avvisato dal cane in giardino, A salvare il suo padrone dai topi d’appartamento in Contrada Farneto a Castelleone di Suasa è stato invece un pastore abruzzese. «Ero al piano superiore che stavo facendo la doccia quando ho sentito il cane abbaiare in modo strano – racconta Edoardo Lanari –, mi sono affacciato dalla finestra e ho visto una macchina ferma davanti al cancello e un ragazzo che si avvicinava. Pensavo volesse fare una carezza al cane e invece aveva in mano una bomboletta e gli ha spruzzato qualcosa sul muso. Ho sentito il cane lamentarsi non c’ho visto più, gli ho urlato dalla finestra». Un ragazzo è saltato a bordo di un'Audi grigia ed è scappato con il complice.