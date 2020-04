Nel Comune (quasi) Covid free un contagio e l’ira del sindaco

CASTELLEONE DI SUASA - A due passi dall’inferno, eppure immune dal virus. Era, nelle Marche, una delle poche eccezioni: non intaccata dal Covid. Castelleone di Suasa, 1.600 anime, nonostante sia situata in una delle propaggini della provincia di Ancona più vicine al Pesarese - a confine coi territori di San Lorenzo in Campo e prossima a Pergola e ai centri della medio-alta Valcesano -, dove l’epidemia è esplosa da settimane, era rimasta completamente sana fino a 48 ore fa. E tuttora, con un solo caso accertato e due tamponi da verificare, può vantare una situazione invidiabile, a un tiro di starnuto dal focolaio del Pesarese.

Ma il sindaco Carlo Manfredi non è soddisfatto. Non riesce a digerire come alcuni fra i castelleonesi (non tutti ovviamente: la maggioranza segue con applicazione le regole) stanno affrontando queste giornate nelle quali è obbligatorio restare a casa. E ha voluto farlo sapere ai suoi amministrati con un avviso esplicito, veicolato nell’intero paese attraverso il sito istituzionale del Comune e i social, anticipando tra l’altro di essersi attivato per un’intensificazione dei controlli. «Se pensavate -scrive Manfredi ai suoi concittadini- di vivere in un’oasi felice, non è più così».

E prosegue: «Probabilmente l’onda non si fermerà. Ma è inevitabile e questo grazie al nostro comportamento. Non abbiamo capito il significato di #Io resto a casa! Usciamo tutti i giorni e più volte al giorno per fare la spesa o altro, ogni scusa è buona, i cani non hanno mai fatto tante passeggiate come in questo periodo, vedo macchine di gente che non lavora passare, l’auto di Tizio parcheggiata a casa di Caio, la gente che rispetta le regole mi telefona inc(…)ta. Eludere le norme ci fa sentire più furbi: in realtà siamo solo più stupidi». Un fiume in piena. «C’è gente che ancora gira senza mascherina (Pro Suasa e Comune ne hanno distribuite a tutta la popolazione nei giorni scorsi, ndr), chi la usa, al 50% lo fa in modo scorretto. Non pensate che dal 14 aprile cambierà qualcosa, se non cambiamo atteggiamento ne avremo per molto. Ho chiesto a chi presidia il territorio, nelle loro possibilità, di intensificare i controlli».

Un richiamo rigoroso e diretto, in questa cittadina nella quale il virus ha a lungo stentato ad entrare e che si può definire ancora (quasi) Covid free. Un paese piccolo, ma che è anche importante polo culturale, per la straordinaria ricchezza del Parco Archeologico e del Museo suasano), e che confida di uscire senza troppi danni da questa crisi epocale. Proprio per questo il sindaco Manfredi vuole evitare la diffusione del virus, e con tono anche molto acceso raccomanda ai suoi concittadini di seguire le regole.

