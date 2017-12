Assalto in villa, ladri inseguiti: colpo a vuoto E il sindaco avvisa della banda su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Sventato un colpo la sera della vigilia in una villa a Croce del Termine di Castelleone di Suasa, da carabinieri e polizia municipale. Il sindaco ha anche lanciato un appello su Facebook per mettere in guardia la cittadinanza. Intorno alle 21 la polizia municipale ha notato un’auto parcheggiata a bordo strada e si è fermata per controllarla. La macchina sospetta è stata monitorata e sono stati chiamati i carabinieri di supporto, andati nella villa poco distante a controllare.I vigili intanto tenevano d’occhio l’auto nel caso i ladri fossero tornati a prenderla. I militari li hanno sorpresi nella casa. È scattato un inseguimento e i banditi si sono dileguati scappando per i campi. Il timore era che potessero rubare un’altra auto essendo rimasti a piedi. «Attenzione: ladri sorpresi con un’operazione congiunta carabinieri e polizia locale in un’abitazione presso Croce del Termine – riporta l’appello lanciato dal sindaco Carlo Manfredi -, sono scappati a piedi e probabilmente cercheranno di rubare un’auto per la fuga. Da condividere, grazie».