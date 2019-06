Carezze osè a quattro studentesse: prof delle medie accusato di molestie

di Arianna Carini

CASTELFIDARDO - Palpeggiamenti in classe, strusciamenti e approcci spinti nei riguardi di quattro studentesse, tutte minorenni. Con questa accusa pesante come un macigno un cinquantenne residente a Castelfidardo è indagato per il reato continuato di violenza sessuale con l’aggravante della propria posizione di insegnante. Oggi, in tribunale ad Ancona, in camera di consiglio, è in programma l’incidente probatorio per acquisire come prova la testimonianza delle ragazzine coinvolte, frequentanti la scuola media Paolo Soprani.