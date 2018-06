Inseguimenti, minacce e botte alla ex: arrestato stalker già ammonito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Era già stato ammonito, aveva già ricevuto un divieto di avvicinarsi alla sua ex, ma continuava nella sua persecuzione. Stalker agli arresti domiciliari.Si tratta di un lauretano 40enne che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un 32enne di Loreto, ma che non sapeva rassegnarsi alla fine della storia. Malgrado i due provvedimenti l’uomo ha continuato a seguirla, aggredendola verbalmente anche in locali pubblici o in altri luoghi “strategici” per l’appostamento come la scuola del del figlio. In più occasioni le minacce sarebbe diventate realtà con la donna schiaffeggiata anche in casa sua. Il tutto con il “consueto” corollario di centinaia di messaggi e inseguimenti per strada. E' stato arrestato e posto ai domiciliari.