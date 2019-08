Al volante col cellulare ​multato il sindaco: «Giusto così, anzi grazie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani multato ieri per essere stato pizzicato al volante della sua auto mentre era col cellulare in mano. A rivelarlo proprio lo stesso primo cittadino fidardense con un post pubblicato sulla sua bacheca Facebook ieri verso l’ora di pranzo.«La polizia stradale mi ha appena comminato una multa da 115 euro per aver tenuto il cellulare in mano alla guida. Ero così arrabbiato ma così tanto arrabbiato...che li ho ringraziati per avermi salvato la vita. Pensateci quando siete alla guida...né prima né dopo!» ha scritto il sindaco grillino sui social raccogliendo centinaia di like e decine di commenti.