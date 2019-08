La moglie lo trova morto nel giardino di casa dell'amico: è giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Choc a Castelfidardo, dove una donna ha scoperto il marito morto nel giardino di casa di un amico.Si tratta di un 53enne di origini albanesi, uscito questa mattina per andare a trovare un amico. E proprio nel giardino di casa dell'amico, in quel momento assente, è stato trovato morto. Immediato l'intervento da parte degli operatori del 118, ma le tecniche di rianimazione sono state purtroppo vane. Sul posto i carabinieri, che indagano su quanto accaduto ascoltando familiari e conoscenti. Non è escluso un gesto volontario.