Via vai sospetto davanti a casa dell'operaio: gli trovano la cocaina nascosta tra i calzini

CASTELFIDARDO - Nascondeva la cocaina tra i calzini riposti in un cassetto dell’armadio: in arresto un 47enne di Castelfidardo. L’uomo, già noto alla polizia, è stato al centro dell’operazione antidroga compiuta ieri mattina dagli agenti della Squadra Mobile dorica.

Sotto sequestro, in totale, ci sono finiti 15 grammi di cocaina e alcune dosi di marijuana. Nelle mani della Narcotici, anche 4 mila euro in contanti, per gli inquirenti frutto dell’attività di spaccio portata avanti dal 47enne, operaio in una ditta della Val Musone. Ieri mattina, il presunto pusher è stato portato in tribunale per la direttissima. Il giudice Maria Elena Cola ha convalidato l’arresto e poi validato il patteggiamento chiesto dalla difesa: un anno di reclusione, pena sospesa, per l’operaio. A insospettire i poliziotti è stato il via vai che s’era instaurato nei pressi della sua abitazione. Di lì, l’ipotesi che l’uomo avesse posto in essere l’attività di spaccio, per arrotondare lo stipendio da operaio.

