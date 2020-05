Ventenne trovato dai carabinieri con marijuiana e soldi: scatta l'arresto

CASTELFIDARDO - Nella serata di ieri, nel centro abitato di Castelfidardo, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un giovane ventenne osimano, controllato a bordo di un’autovettura in compagnia di altri due coetanei.

Insospettiti dall’atteggiamento dei tre giovani, i militari procedevano alla loro perquisizione personale rinvenendo sulla persona del suddetto ventenne un involucro contenente circa 85 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e la somma di 700 euro ritenuta provento di precedenti cessioni di stupefacente.

Le conseguenti perquisizioni domiciliari a carico dei tre soggetti, permettevano il recupero di ulteriori modiche quantità di hashish e marijuana e materiale per la confezione e lo spaccio al dettaglio di tali sostanze.

Dei fatti è stato immediatamente informato il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che disponeva nei confronti dell’arrestato la custodia in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida tenuta nella mattina odierna, innanzi al Tribunale di Ancona, a seguito della quale è stato disposto il rinvio dell’udienza dibattimentale ed applicate le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di firma.

