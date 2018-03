Choc su un pullman: c'è un uomo morto Stroncato da un malore a 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Dramma questa mattina a Castelfidardo, dove un uomo è stato trovato morto a bordo di un pullman. L'allarme è scattato poco dopo le 8 di questa mattina. L'uomo, di 46 anni, è stato colto da malore, dal quale purtroppo non si è più ripreso. Sul posto si sono subito portati i soccorritori del 118 ma ormai non c'era più niente da fare. C'era anche una pattuglia dei carabinieri, per accertare le cause del dramma.