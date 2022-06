Si schianta con la moto contro una mietitrebbia, tragedia a Castelfidardo: inutili i soccorsi, muore un giovane centauro

CASTELFIDARDO – Tragico incidente stradale questa mattina in via XXV Aprile, dove una moto si è schiantata contro una mietitrebbia. L'impatto frontale, avvenuto sul rettilineo di fronte al poliambulatorio, è stato fatale al centauro: inutile il tentativo di rianimarlo sulla strada da parte del personale del 118, intervenuto con l'automedica e la Croce Verde di Castelfidardo. A perdere la vita, un ragazzo di 26 anni.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO In moto contro una mietitrebbia, muore un giovane centauro

La centrale operativa di Ancona Soccorso aveva attivato anche l'equipaggio dell'eliambulanza, arrivato sul posto in pochi minuti, ma prima ancora che il medico rianimatore venisse calato con il verricello sul luogo dell'incidente, la missione è stata annullata, dal momento che il cuore del centauro aveva smesso definitivamente di battere. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della disgrazia.

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA