Ciclista amatoriale travolto da un'auto: grande paura per un ragazzo di 25 anni

CASTELFIDARDO - Attimi di terrore questa mattina intorno alle 8 in via Damiano Chiesa a Sant’Agostino di Castelfidardo dove un ciclista amatoriale di Osimo di 25 anni è stato investito da un’auto che si stava immettendo sulla via pubblica da un passo privato. Immediato l'intervento del 118 e della polizia locale con il giovane che è stato portato in ambulanza in ospedale per tutti i controlli del caso e comunque in quel momento cosciente.

Ultimo aggiornamento: 12:20

