Crolla un pino nel cortile del centro socio-educativo, ingresso liberato dai vigili del fuoco

CASTELFIDARDO - Un pino si è abbattuto nel cortile del Centro socio educativo Arcobaleno in via 4 Novembre a Castelfidardo. Nessun problema alle persone ma non sono mancati disagi per la struttura fino a che i vigili del fuoco, intervenuti alle 7.30, hanno liberato l'ingresso ostruito dall'albero caduto.

La squadra dei vigili del fuoco di Osimo in collaborazione con l’autogru proveniente dalla centrale dei vigili del fuoco di Ancona, ha provevduto alla rimozione dell’albero ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la polizia locale.

